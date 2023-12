Premio Terre di Campania | per festeggiare il bello e il buono

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) di Fiorella Franchinidiè un progetto ideato da Giuseppe Ottaiano che si occupa di promuovere ile ildella regione attraverso la conoscenza e la diffusione di bellezze paesaggistiche e artistiche, di bontà culinarie, della cultura, di news, di eventi e azioni mirate sul territorio. A questi valori fa riferimento ilarrivato alla sua decima edizione, che ha già messo in luce e raccontato l’impegno di circa cento personalità eccellenti. Premiati per il 2023 Enzo Decaro, Attore e sceneggiatore, Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica di Perugia, per la lotta contro la camorra e contro ogni forma di criminalità organizzata, Don Maurizio Patriciello, Parroco anticamorra Parco Verde Caivano, per il soccorso alle vittime innocenti dell’illegalità, il lavoro per il ...