Premier | Ten Hag ferma il Liverpool | raggiunto dall'Aston Villa e superato dall'Arsenal Gunners primi!

(Di domenica 17 dicembre 2023) 17ª giornata diLeague, si partee 15. L’tornare in vetta battendo 2-0 il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi...

Cinque gare senza vittorie per il Nottingham Forest, cinque gare senza vittorie prima dell'ultima (4-1 sul Newcastle) per il Tottenham:... (calciomercato)

Rebecca Welch debutterà il 23 dicembre come prima donna ad arbitra re una partita di Premier League , quella tra Fulham e Burnley. I tecnici delle ... (sportface)

Il Tottenham vince ancora e si risolleva in classifica. Nell’anticipo della diciassettesima giornata di Premier League la squadra di Postecoglou ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Nottingham-Tottenham 0-2, match valido per la diciassettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Nel ... (sportface)

Il Tottenham torna in corsa per un posto nell'elite della Premier League battendo 2 - 0 il Nottingham Forest nell'anticipo 17/a giornata, seconda ... (247.libero)

Il Brighton di De Zerbi tra costruzioni da dietro e Arsenal dilagante: perde e scivola al nono posto

Il 2 - 0 sta molto stretto alla squadra che è in testa alla classifica inLeague in attesa del Liverpool alle 18 in campo contro il Manchester United diHag. Il Brighton di De Zerbi è ...

Liverpool-Manchester United, aggiornamenti e risultato in diretta del match di Premier League

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Liverpool - Manchester United live su 17/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Liverpool-Manchester United, formazioni ufficiali: Salah dal 1', ten Hag si affida a Hojlund

L'impianto di Anfield scalda i motori per il big match della 17a giornata di Premier League, in cui Liverpool e Manchester United si daranno appuntamento ...