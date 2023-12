Premier League | LIVE dalle 15 | Arsenal e Aston Villa alla ricerca della vetta | poi Liverpool-Manchester United

Sito inglese: L’allenatore del Brighton ha dichiara to di volere “più giocatori scozzesi ” in Premier League dopo la magistrale prestazione ... (justcalcio)

Probabili Formazioni Premier League 17a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni ... (infobetting)

ROMA - Tifosi dell'Arsenal in delirio per Mesut Ozil come ai tempi in cui l'ex centrocampista indossava la maglia dei 'Gunners'. Virale sui social infatti è diventata una feroce 'frecciata' lanciata ...

Ozil, feroce battuta contro Di Caprio: "L'Arsenal ha più di 25 anni, per questo non lo conosce"

Pagina 1 | Com'è umano il Manchester City quando manca Haaland

Il Crystal Palace rimonta lo 0-2 della squadra di Guardiola, che oggi potrebbe finire a -6 dal Liverpool capolista ...