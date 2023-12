Politano crede nello Scudetto | “Lotteremo fino alla fine!”

Lazio - Inter è il big match di oggi e la Juve tifa per l'ex Sarri. Derby Milan - Monza nel segno di Berlusconi

Politano ci crede ancora: «Lotteremo fino alla fine per lo Scudetto»

Matteo Politano non demorde e lancia il suo Napoli nella lotta per lo Scudetto: le dichiarazioni dell’attaccante azzurro A Dazn, Matteo Politano ha parlato degli obiettivi stagionali del suo Napoli. L ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Farsa Supercoppa, si ricambiano le date. 'Basta Arabia!'"

"Da mangiarsi le mani". E' questo il titolo di Tuttosport sul pareggio della Juventus sul campo del Genoa: "Ci crede poco e fallisce in nuovo sorpasso all'Inter: alla ...