Pisa Natale | lunedì festa con i bambini del quartiere Cep all’insegna della solidarietà

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si chiama “insieme a te” laorganizzata per il pomeriggio di18 dicembre nelCep dagli assessorati politiche sociali e politiche scolastiche del Comune di, in collaborazione con i residenti del, gli AmiciPediatria di, l’associazione Ridolina, la scuola di canto Gloria Gambassi Bertelli, I Cavalieri del Sorriso e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Un pomeriggio dedicato aidelscuola Novelli per festeggiare in compagnia l’arrivo dele organizzare una raccolta di regali da donare aiPediatria di. Il programma prevede alle ...

Dall'epico show di Buffalo Bill alle giostre di 122 anni fa, ora Como dice addio al Luna Park: 'Vergognoso'

... toccò anche Genova, Torino, Trieste, Perugia,, Bologna, Ferrara, Rimini, Roma e una decina di ... Era successo anche per il, poi si sono riviste un po' le decisioni. Ecco, ai tempi di ...

Da 50 a 800 euro: i nostri consigli dell’ultimo minuto per salvare il Natale con la tecnologia

Luci per l’albero, pentole smart, telefoni, computer, speaker e pure oggetti per l’igiene personale: qualche idea di fine anno per chi non ha ...

Pisa, entrano nel vivo le iniziative di Natale Mercatino in piazza Garibaldi

Fino alla Vigilia, giochi in legno e solidarietà. E domenica 17 dicembre il mercato di Natale in via Paparelli ...