Pioli | «Corsa su noi stessi! Obiettivo minimo arrivare fra le prime 4»

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il Milan ha battuto il Monza per 3-0., nel post-partita di Sky Sport, ha parlato del momento della squadra e degli obiettivi da perseguire OBIETTIVI – Queste le parole di: «Dobbiamo lavorare su noi stessi, fare lasu di noi, alzare il livello. Oggi era una partita difficile, i ragazzi l’hanno interpretata bene con il giusto spirito e la qualità necessaria. Ladobbiamo farla su di noi, abbiamo le qualità. Obiettivi? Quello di guardare a noi stressi, dobbiamo fare sempre il massimo ad ogni partita. Affrontiamo la prossima partita contro la Salernitana che sarà difficile. L’è entrare per lequattro, dobbiamo fare punti e vincere più partite. Reijnders crede al primo posto? I giocatori fanno bene a credere nelle loro qualità, ...

"Mirante? Abbiamo massima fiducia in lui" MILANO - "La sosta ci ha messo alle spalle la grande emozione che abbiamo vissuto nell'ultima partita a ... (ilgiornaleditalia)

Il Milan è a -8 dall’Inter capolista e ha perso 5-1 lo scontro diretto nel derby. Nonostante ciò, Pioli sostiene che i suoi siano ancora in corsa ... (inter-news)

Palladino e la frase galeotta sul Milan: 'Mi è sempre piaciuto'

Palladino dribbla invece la domanda sullascudetto e sul possibile rientro nella lotta al ... visto che l'ex attaccante resta uno possibili candidati la prossima estate a rimpiazzarein ...

Il Milan cambia idea: il vero rinforzo arriva dal Barcellona

Il Milan si affaccia sul mercato invernale. Pioli cerca un nuovo difensore, e la società pensa ad un giocatore del Barcellona. Ecco il nome!

Incredibile esordio con gol di Jan-Carlo Simic nel Milan: contro il Monza entra e segna subito

Per il giovanissimo Jan-Carlo Simic un debutto con il Milan da ricordare per sempre: contro il Monza entra al 23' per sostituire ...