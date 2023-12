Phisikk du role – Ad Atreju | Sunak uber alles

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) Chissà se gli illustri ospiti della ribalta di Castel Sant’Angelo, introdotti dalla padrona di casa Meloni, sono stati edotti sulla semantica fantasy evocata dal misteriosoche fa da brand alla kermesse, oppure sono arrivati sul palco ignari della favoletta di Michael Ende, Die unendliche Geschichte, in italiano La storia infinita, da cui è tratto il prestito. Forse erano lì soltanto per compiacere la premier italiana e fare un piacere a sé stessi negli interessi – finanziari e politici – coltivati nel proprio spazio vitale. E poi, a dirla tutta, non è che ci sta poi tanto male Elon Musk con il fantasy, con quella faccia di bambino insoddisfatto e incline al dispetto, e quella predilezione ludica che va dalla terra alla luna andata e ritorno. Non avendo potuto esibirsi quest’estate nei ludi vigorosi con il compagno di giochi Zuckerberg al Colosseo, almeno, avrà ...