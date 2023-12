Petrazzuolo | “Il Napoli torna a sorridere”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Antonio, direttore di “Magazine.com”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo Editoriale: Troppi mugugni Non sono d’accordo. Ilha vinto una partita non semplice, in uno Stadio Maradona letteralmente avvolto da vento e gelo. E lo ha fatto senza perdere la testa, dopo aver subìto il gol di Pavoletti, grazie alla troppa generosità di Rrahmani sul cross di Luvumbo e di Juan Jesus in ritardo sull’attaccante cagliaritano. Negli occhi restano i gol di Osimhen, magicamente imbeccato dal rientrante Mario Rui (grandi benedizioni al maestro), e da Kvaratskhelia, pescato con il cucchiaino da Victor e di nuovo in rete dopo ottanta giorni. E su queste due gioie bisogna focalizzare l’attenzione, nonostante la direzione di gara di Marcenaro non all’altezza (assurdo aver sorvolato sulla testata di Pavoletti a ...