«Per un attimo avevamo vissuto nel modo giusto» Perché su TikTok spopola la nostalgia del lockdown – Il video

(Di domenica 17 dicembre 2023) «Vi ricordate il, quando tutti facevano il pane a casa, ballavano, si cimentavano nell’arte, si prendevano cura delle loro piante e imparavano cose utili. Per unabbiamo visto come la vita dovrebbe essere». Sono queste le parole scritte in sovraimpressione in un. Al centro, un ragazzo con il cappuccio e gli occhi umidi grazie al filtro di. Se le lacrime sono posticce, ben più reale è il sentimento diche in questi mesi invade non solo i cuori di molte persone, ma anche i social. «Mi manca il, la vita si è fermata come per incantesimo e per un po’ siamo riusciti a respirare», scrive una signora nei commenti. Il cielo blu e la frustrazione C’è chi ricorda che molte persone hanno continuato a lavorare, e lo hanno fatto in condizioni ...