Pensati falsa beneficenza | la bordata di Bruganelli a Ferragni

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) In questi giorni non si parla d'altro: l'Antitrust ha inflitto a Chiarae Balocco una sanzione salatissima per aver pubblicizzato l'iniziativa di solidarietà legata al Pandoro Pink Christmas in modo ingannevole. La cosa che fa ancor più discutere gli utenti del web, tuttavia, è che, nonostante ciò, lasi è già giustificata sui social, dicendosi pronta a fare ricorso. L'opinione pubblica questa volta non ha difeso l'influencer e, anzi, l'ha condannato duramente. Le critiche infatti sono arrivate anche da parte di alcuni volti noti, come nel caso di Sonia. L'ex di Paolo Bonolis, come è solita fare, ha detto la sua a riguardo attraverso il proprio account Twitter. Nella terza puntata di Ciao Darwin Luca Laurenti ha vestito i panni di Chiara. Il popolare volto televisivo ha voluto ...