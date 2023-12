Papa Francesco riceve in udienza l’ex priore di Bose | Enzo Bianchi | “Mi ha incoraggiato ad andare avanti”

(Di domenica 17 dicembre 2023), il fondatore della comunità di, costretto nel 2020 ad allontanarsi dalla sua stessa creatura con decreto approvato in forma specifica dal Pontefice, sabato mattina è stato accolto a braccia aperte dacon tanto diufficiale nel Palazzo Apostolico. Alle dieci, il monaco e scrittore ottantenne, accompagnato da Goffredolli, uno dei fratelli che erano stati obbligati ad abbandonare, si è seduto accanto a Bergoglio che è stato “cordiale e sempre affettuoso”, come ha riferito lo stessoa ilfattoquotidiano.it, poco dopo il colloquio. Un incontro che parla da sé: il Santo Padre ha voluto parlare con padrein maniera ufficiale tanto che l’appuntamento compare nella ...

CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco oggi compie 87 anni . Lo festeggerà al lavoro, come sempre. Bergoglio riceverà i bambini poveri che ricevono ... (lopinionista)

Mai un Papa aveva parlato così usando l'espressione "un Natale di dolore ", segno di uno scatto improvviso di angoscia e di preoccupazione estrema per ... (247.libero)

Il Vangelo di oggi ci presenta la figura del profeta mandato da Dio per testimoniare la Luce . Ecco le parole del Papa , che oggi compie 87 anni. Nel ... (lalucedimaria)

Papa all'Angelus: 'Civili inermi colpiti a Gaza. Aprire strade di pace'

Città del Vaticano (AsiaNews) - 'L'avvicinarsi del Natale rafforzi l'impegno per aprire strade di pace'. Anche oggi, terza domenica d'Avvento, al termine dell'Angelus, nato a Buenos Aires esattamente 87 anni fa, ha lanciato un nuovo appello affinché si intensifichino gli sforzi per ottenere la pace nei Paesi del mondo attanagliati dai conflitti. 'Non ...

Papa Francesco compie 87 anni, è il terzo pontefice più longevo: il record resta a Leone XIII. Gli auguri di Mattarella: «Faro per gli italiani»

Jorge Mario Bergoglio festeggia oggi 87 anni ed è entrato nella lista dei Pontefici più longevi degli ultimi sette secoli, si colloca al terzo posto dopo Leone XIII, morto a 93 anni ...

Vaticano, chiude Il Sismografo, voce critica del pontificato di Francesco, ha evidenziato limiti e criticità per il futuro

L'ultima postilla, precisa come un laser, Luis Badilla, il direttore, l'ha firmata stamattina per chiudere il blog para-vaticano più informato e attento della Chiesa di ...