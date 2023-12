(Di domenica 17 dicembre 2023) Città del Vaticano, 17 dic. (Adnkronos) - Il87. Lo festeggerà al lavoro, come sempre. Bergoglio riceverà i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta, poi, alle 12, guiderà l'Angelus in piazza San Pietro come ogni domenica. Al Pontefice arriveranno gli auguri da tutto il mondo. Bergoglio non ha mai amato i festeggiamenti. Da quando è al soglio di Pietro, il giorno del genetliaco lo trascorre nel suo stile sobrio a cui ha abituato, lavorando e rivolgendo il suo pensiero ai poveri.

Papa Francesco compie oggi 87 anni

