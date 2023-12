Papa Francesco compie oggi 87 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il Pontefice festeggerà il compleanno al lavoro come sempre Il87. Lo festeggerà al lavoro, come sempre. Bergoglio riceverà i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta, poi, alle 12, guiderà l'Angelus in piazza San Pietro come ogni domenica. Al Pontefice arriveranno gli auguri da tutto il mondo.