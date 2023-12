Papa Francesco compie 87 anni | gli auguri di Sergio Mattarella

(Di domenica 17 dicembre 2023)oggi 87, e attraverso un messaggio il Capo dello Statoha inviato un messaggio dial Santo Padre: "In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosidi benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero. In un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale".

Oltre 7000 persone hanno partecipato alla quarta edizione del Concerto con i Poveri e per i Poveri , l’iniziativa solidale organizzata in Vaticano ... (danielebartocciblog)

Leggi Anche Mattarella : 'Aveva ragione il Papa , viviamo una guerra mondiale a pezzi' Leggi Anche Papa : 'Per il momento le dimissioni non sono in ... (247.libero)

Papa Francesco compie 87 anni, Mattarella: "Auguri di benessere"

... viviamo una guerra mondiale a pezzi' Leggi Anche: 'Per il momento le dimissioni non sono in programma' - 'Preparato la tomba in Santa Maria Maggiore' Leggi Anche: 'Sui diritti ...

Vaticano, pene esemplari per le perdite del palazzo di Londra e la telefonata del Papa a Becciu: «non perda il buon umore»

È in un silenzio tombale che il presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, legge la sentenza in nome di Sua Santità Papa Francesco. Per la prima volta un cardinale di ...

AUGURI DA TUTTI GLI ITALIANI

Il Papa compie oggi 87 anni. Francesco – all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio - è il primo Papa giunto dalle Americhe ed è stato arcivescovo di Buenos Aires. Nella capitale argentina nasce il 17 dicembr ...