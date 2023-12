Papa Francesco compie 87 anni | ecco come ha festeggiato in Vaticano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) I festeggiamenti inper l'87esimo compleanno di. Il Pontefice ha spento una candelina su una torta circondato dai bambini del Dispensario di Santa Marta (la clinica pediatrica pontificia per i bambini poveri) che ha incontrato nell'Aula Paolo VI in. Poco prima, durante l'Angelus domenicale, alcuni bimbi avevano esposto degli striscioni di "Buon compleanno" per Bergoglio.