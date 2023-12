Atreju, Musk: "Fate figli o cultura dell'Italia scomparirà". All'evento anche Rama e Sunak

... intesa come 'sinistra europea e mondiale' e non italiana: 'Non dico che devono scegliere il... Marco Minniti); il presidente della Camera Lorenzo, il ministro della Difesa Guido Crosetto, ...

Papa: Fontana, ‘sentiti auguri’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Desidero rivolgere a Sua Santità, Papa Francesco, i miei più sentiti auguri in occasione del suo ottantasettesimo compleanno”. Così il presidente della Camera dei deputati ...

Il giorno della sentenza del “processo Becciu”, che coinvolge il Papa. In attesa della giustizia nella verità

Da sempre sono fiducioso che la verità si farà strada, che vincerà la legalità e che la giustizia sarà amministrata in modo giusto.