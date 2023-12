Panaitolikos-AEK Atene lunedì 18 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati Almeyda perde Amrabat | Pizarro e Pineda

Leggi su infobetting

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ad una settimana dagli incresciosi fatti accaduti dopo la gara tra Olympiakos e Volos che hanno portato alla sospensione per un turno della Super League greca, si torna a giocare solo a porte chiuse in tutti gli stadi e i campioni uscenti dell’AEKvanno in trasferta sul campo del. I gialloblu con l’arrivo di Petrakis hanno rialzato la InfoBetting: Scommesse Sportive e