Pallanuoto | a Ostia il Setterosa batte ai rigori gli Stati Uniti in amichevole

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’Italia dellafemminile ha battuto per 17-16 ai tiri di rigore glie si è presa così una rivincita dopo la prima sconfitta, sempre ine sempre al centro federale di. Il, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, l’hanno spuntata dai cinque metri, dove a decidere la serie è stata la trasformazione di Dafne Bettini e l’errore della statunitense Raney. Le vincitrici del bronzo ai Mondiali di Fukuoka, guidate da Carlo Silipo, erano state battute per 10-8 dalla selezione tre volte campionessa alle Olimpiadi e sette volte iridata, in quella che era la primadell’allenamento congiunto che si è concluso proprio stasera. Come ricorda la Federnuoto, l’Italia resterà in collegiale adfino al 22 ...