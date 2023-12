Pallamano | Cassano Magnago vince contro Jomi Salerno e resta leader della Serie A1

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)il match direttoe conquista lashipregular season diA1. Il team lombardo si prepara per le ‘vacanze natalizie’ al comandograduatoria assoluta dopo una serratissima partitala forte équipe campana. Il Pala Tacca sorride ai padroni di casa, le atlete condotte da Marco Affricano svettano per un solo punto al suonosirena finale (27-26). Bianca Barbosu e compagne non lasciano scampo ai rivali che in ogni modo hanno tentato di confermarsi in vetta al campionato nostrano.precede di un solo punto AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia nella classifica assoluta. Il primo team ha ...