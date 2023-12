Palladino | «Carboni ora determinante! L’ho aspettato Può crescere»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Altro ingresso di personalità per Valentin, talento di proprietà dell'Inter ceduto in prestito al Monza in questa stagione. Di lui ha parlato Raffaelein conferenza stampa dopo la sconfitta col Milan. UN TALENTO – Raffaeleelogia, ancora una volta, il giovane talento di proprietà dell'Inter, Valentin: «È un talento che ho, ora quando entra è determinante. Ma può ancora, deve continuare su questa strada».