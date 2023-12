(Di domenica 17 dicembre 2023) Assieme ad altri 15 capoluoghi di provincia, infatti, ha ottenuto la tripla A in una speciale classifica elaborata per l' Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativaRepubblicana, ...

Palermo capoluogo più virtuoso d'Italia per la gestione della spesa dei dipendenti a termine

ha ottenuto il massimo rating (AAA) con un milione 377.595,73 euro), seguono Roma (867.280,47), Salerno (220 mila), Trapani (90.386,15), Alessandria (86.625,13), Caserta (85.197,31), Massa (...

Barbara D’Urso fa tappa in citta: “Evviva Palermo, vi adoro. Col cuore”

Barbara D’Urso a Palermo per il suo spettacolo teatrale Taxi a 2 piazze. La commedia sta andando in scena al teatro Al Massimo, in pieno centro storico del capoluogo siciliano, dal 15 dicembre al 26 d ...

Solo sante e regine, la mappa delle città cancella la storia delle donne

In Italia e in Europa meno del 10% delle vie hanno nomi femminili: la Madonna al top delle dediche. Tra le laiche, la scrittrice Grazia Deledda ...