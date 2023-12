Pagelle Udinese-Sassuolo 2-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ledi2-2, match della sedicesima giornata diA. Al 36? la squadra friulana sblocca il risultato. Un cross di Pereyra è l’assist perfetto per il colpo di testa di Lorenzo Lucca che anticipa Ferrari senza saltare e deposita in rete. Al 55? c’è il 2-0 e stavolta è Pereyra l’autore del gol: l’ex Juve si presenta a tu per tu con Consigli e raddoppia. Quattro minuti dopo cambia la partita. Un intervento durissimo di Payero su Erlic è da rosso (estratto dopo il consulto al Var). Ilsi porta avanti e conquista un rigore per un fallo di Ebosele su Pinamonti in area. Dagli undici metri va Berardi che non sbaglia. Stesso esito all’88’: Kabasele stende in area Mulattieri e dal dischetto l’attaccante neroverde realizza il 2-2. Due rigori e due pali per il ...