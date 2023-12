Pagelle Milan-Monza 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la sedicesima giornata di. I rossoneri la sbloccano immediatamente grazie a Reijnders, poi l’infortunio di Pobega e l’ingresso in campo di Simic, che segna il suo primo gol in campionato in una giornata dunque magica. La squadra di Pioli amministra e colpisce anche una traversa con Pulisic. Nel secondo tempo gestione serena dei padroni di casa e gol bellissimo per il tris targato Okafor, che però poi si infortuna. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-3): Maignan 7; Tomori 7, Kjaer 6.5 (22? st Bartesaghi 6), Pobega 6 (23? pt Simic 7.5); Florenzi 6.5, Loftus-Cheek 6.5 (22? st ...