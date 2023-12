Pagelle Fiorentina-Verona | i voti ai protagonisti del match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2023/24.(4-2-3-1): Terracciano 7.5; Kayode 6, Martinez Quarta 5 (72? Milenkovic 6), Ranieri 5.5, Biraghi 6; Maxime Lopez 5 (46? Arthur 6), Mandragora 6 (85? Mina sv); Ikonè 5.5, Beltran 6.5, Sottil 5 (46? Kouame 6); Nzola 5.5 (46? Barak 6). All. Italiano 6.5(4-3-3): Montipò 6.5; Tchatchoua 6, Hien 6, Magnani 6 (46? Amione 6), Terracciano 6; Suslov 6.5 (62? Dawidowicz 6), Hongla 6, ...