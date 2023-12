Ospiti Che tempo che fa domenica 16 dicembre 2023 | scaletta e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023) Torna puntuale anche stasera,17, l’appuntamento con CheChe Fa. Anche per questa occasione Fabio Fazio si prepara ad accogliere nel suo salottoeccezionali. Tra gli altri ci saranno Stefano Accorsi e Fabio De Luigi che presenteranno sicuramente ’50 km all’ora’, il film dal 4 gennaio nelle sale cinematografiche italiane che vede i due attori protagonisti di un road movie divertente. Appuntamento con intrattenimento e temi di attualità Non solo temi spassosi nel corso della puntata di stasera, visto che insieme al virologo, immunologo e divulgatore scientifico, Roberto Burioni, Fabio Fazio affronterà temi di attualità, soffermandosi sulla situazione attuale e rispondendo sicuramente anche a tante curiosità del pubblico a casa. La letterina di Luciana Littizzetto Tantissime le novità in ...