Osi e Kvara si riprendono il Napoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) C’è soprattutto la firma di Osimhen etskhelia nella vittoria delcontro il Cagliari al Maradona C’è soprattutto la firma di Osimhen etskhelia nella vittoria delcontro il Cagliari al Maradona. I due attaccanti sono tornati decisivi in una delle notti complicate degli azzurri con i sardi attenti e difficili da superare. Per questo ci sono volute le giocate dei due campioni che hanno ritrovato l’affinità dello scudetto e portato i partenopei al successo. Gol e assist per l’attaccante nigeriano, rete decisiva del georgiano e ora ilvede il quarto posto. Lo scrive Tuttosport.