Orgoglio italiano ad Atreju | Meloni avverte la sinistra | Non vi libererete di me

(Di domenica 17 dicembre 2023) L'avviso in premessa è che accusa "qualche problema di voce" e perciò spera di riuscire a concludere l'intervento che fa calare il sipario sui lavori di. Alla fine, però, Giorgiatira dritto per 70 minuti, avvisando l'opposizione che, fin quando avrà alle spalle il consenso degli italiani, "non c'è verso di liberarsi di me" e attaccando in ordine sparso la segretaria del Pd Elly Schlein, il M5s di Giuseppe Conte, i "grandi sindacati" che "aumentano gli scioperi generali" e "fanno la morale sul salario minimo dopo che firmano contratti da 5 euro l'ora". La premier ne ha per tutti, e nel mirino finiscono anche Chiara Ferragni ("il modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari") e ...