“On the Road again” | il libro sulla nuova emigrazione italiana

Leggi su lopinionista

(Di domenica 17 dicembre 2023) PESCARA – Sono più di 6 milioni gli italiani registrati ufficialmente all’estero. Le stime reali dicono che sono più di 7 milioni. Dalla ripresa dell’dopo il 2008 i flussi in uscita non si sono mai fermati. Anche nel periodo dei lockdown del Covid il flusso è soltanto diminuito, del 20%. Ad emigrare sono i giovani, ma anche famiglie e sempre di più anche i pensionati. La destinazione principale rimane l’Europa, con interessanti numeri in crescita anche in Asia. Il, “On the”, restituisce i risultati di una ricerca qualitativa su questionario realizza dalla rete FILEF in collaborazione con diverse associazioni in Europa e ha coperto i territori del Belgio, l’area di Parigi, della Svizzera occidentale, di Francoforte sul Meno e Barcellona. Ilè ...