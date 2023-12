Oklahoma sbanca Denver | sconfitti i Jazz di Fontecchio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Settima vittoria di fila per i Clippers, Doncic trascina Dallas ROMA - Serata difficile da dimenticare per: i campioni in carica subiscono una sconfitta interna per 118-117 a meno di un secondo dalla fine, grazie al canestro decisivo di Gilgeous-Alexander che ha firmato il sorpasso di Oklahom