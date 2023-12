Odermatt vince il gigante dell' Alta Badia | male gli azzurri

Leggi su agi

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - Marcoa distanza di due anni è ritornato il 'professor Gran Risa'. Lo sciatore svizzero ha vinto lo slalomdi Coppa del mondobissando il successo di due anni fa ottenendo la 26esima vittoria in carriera. Sulla pista 'Gran Risà, considerata 'l'Università del, nel cuoree Dolomiti in Alto Adige,al terminee due manche ha fermato i cronometri su 2'29"23 (miglior tempo nella prima run) precedendo di appena 19 centesimi il croato Filip Zubcic (il più veloce nella seconda). Terzo staccato di 2"26 lo sloveno Zan Kranjec. Quarto l'austriaco Marco Schwarz a 2"54, quinto l'andorrano Joan Verdu a 2"67. Poca gloria per la squadra azzurra su quella che in passato era stata la ...