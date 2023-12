Nuove forme di antidemocrazia e come combatterle

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) Siamo soliti attribuire al concetto di anti-democrazia immagini di stampo novecentesco. Antidemocratico è per noi ciò che apertamente viola la dimensione della democrazia. Sono antidemocratici i dittatori, i regimi estremisti. Sono antidemocratiche le ortodossie religiose, i modelli organizzativi che prevedono il culto dell’apice, l’egemonia del singolo. Eppure, l’novecentesca, nella parte di mondo che abitiamo, è soltanto l’ombra di un pericolo. Esiste, ma non è concretalediche invece governano la nostra vita quotidiana. Ci sono ampie regioni del globo in cui questo concetto è ancora vivido ed inmolto separate: l’area del medio oriente presenta spesso antidemocrazie tradizionali, mentre la Cina ultra-capitalista ha declinato questi principi in una ...