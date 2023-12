Nonno Prodi rosica per la presenza di Musk ad Atreju e demolisce Schlein

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Attacca, sostenendo che «è inutile andarci» perché è diventato un discorso interno e chiuso. Snobba anche l'imprenditore Elonperché invitarlo all'evento di Fratelli d'Italia «significa vivere in un mondo diverso». Ma diverso da cosa? Perché parlare del miliardario sudafricano significa parlare di innovazione, progetti spaziali, intelligenza artificiale, automobili e comunicazione, tutti settori che stanno rivoluzionando il pianeta e di cui proprio il papà di 11 figli è al timone. Ma nella solenne omelia di Romanoc'è anche questo. Dal pulpito del Forum sull'Europa organizzato a Roma dal Pd, l'ex premier parla come se venisse da un altro pianeta. Infatti ce n'è per tutti, Partito Democratico compreso. «In 15 anni ha perso 6 milioni di voti, questo vuol dire che dobbiamo trovare una nuova strada per costruire un ...