Non ti permettere di insultare | uragano-Meloni sulla Schlein | Atreju si infiamma

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Ho letto che Ellyha dichiarato che 'in altri palchi vedo persone che sono lì solo per accreditarsi con chi comanda. Potrei fare l'elenco delle persone che hanno sfilato su questo palco in 25 anni", si potrebbe dire "che non ci sono i comunisti di una volta ma quello che le voglio dire è che puoi anche decidere di non partecipare ma non per questo devichi ha accettato questo invito perché hanno avuto un coraggio che a voi difetta". Il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento di chiusura della quattro giorni diè un fiume in piena. "Le tante polemiche sulle partecipazioni o sulle mancate partecipazioni addimostra che è un appuntamento unico nel suo genere, il luogo per eccellenza nel quale le idee sono protagoniste, si incontrano, si scontrano, a ...