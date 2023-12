Non chiamatemi più così | Anna Oxa spiazza tutti e Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023)Oxa a Domenica In ripercorre la sua lunga carriera e i suon grandi successi al Festival di Sanremo, ma la cantante di origini albanesi da tempo è molto lontana dall'immagine dell'icona della musica leggera anni '90 avendo abbracciato una visione più d'avanguardia. Ospite di, domenica 17 dicembre,Hoxha - questo il suo nome all'anagrafe - ha parlato della sua nuova vita a contatto con la natura: "Vivere nella città era troppo pesante, troppo caotico. Vivere in natura è molto più congeniale per me. Qui vedo la creatività. Non ho bisogno di dire chi sono o cosa faccio". Chi è e cosa fa? Su questo Oxa ha le idee chiare: "Io non mi definisco artista, ma artigiana del suono e della voce. Il termine 'artista' ormai è troppo inflazionato", ha detto la cantante. "Sono cresciuta insieme alla musica. ...