“Non assegno compiti a casa e i risultati dei miei studenti sono migliorati Vi spiego come faccio” INTERVISTA alla professoressa Arianna Fioravanti

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 17 dicembre 2023) “, mia madre sta a letto, non si muove più, e io il pomeriggio devo stare con lei. Non riesco a pensare anche ai. Io ho due fratellini da guardare. Mia madre e mio padreseparati. Quando sto con mio padre mi porta sempre in giro e a volte non ho tempo di fare i”. E ancora: “, igenitori litigano in continuazione, mia madre è sempre nervosa, mi sgrida, urla, non riesco a concentrarmi sui. Io amavo fare pattinaggio ma non posso più andare, perché abbiamo sempre tantie io ci tengo ad andare bene a scuola”. Un’altra studentessa scrive: “, io gioco a calcio. Studio di notte, perché io al calcio non rinuncio,bravo, posso diventare ...