Noi | sorvegliati speciali assuefatti al controllo di Stato di G Guida Bardi

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel 1976 Michel Foucault pubblicò “Sorvegliare e punire”, un saggio che descrive la società in cui la prigione è solo una tessera del più ampio mosaico di un sistema sotto. Una comunità in cui luoghi di lavoro o di svago, le scuole, le caserme, ogni istituzione sono sottoposte a una sorveglianza pervasiva. Tutto è vigilato, anche se in maniera diseguale: ilre vede e sa. Sempre. Il controllato, invece, ignora quando lo spiano. Ma sa bene che c’è chi lo spia. Nella società delil disagio è inevitabile per chi non segue il modello prefabbricato, predisegnato, preordinato. Chi segue le regole, sta bene. Chi non lo fa, soffrirà. Chi si normalizza e si muove nei giusti binari, sarà premiato. Chi non lo fa, sarà punito. Lo strumento per realizzare questa società binaria e controllata è, per l’appunto, ...