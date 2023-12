No Lautaro Martinez no party | l’Inter si affida al suo leader ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)‘lider maximo’ della sua Inter. Senza il Toro, i nerazzurri faticano ad ingranare. Stasera servono le sue prodezze per scardinare il tabù Lazio in casa. LIDER MAXIMO ? Senzaun’altra Inter. Il Toro è ile vero trascinatore della squadra nerazzurra, che sialla suaship e al suo immenso talento per rompere il tabù Olimpico contro la Lazio e portarsi a +4 sulla Juventus.ha segnato fino ad ora 16 gol in 21 presenze stagionali, ben 14 in 16 solamente in Serie A. Insomma, una macchina infallibile. Dopo l’iniziale panchina contro la Real Sociedad, il capitano – che ad inizio 2024 rinnoverà a 8 milioni l’anno – sarà regolarmente in campo a guidare la sua truppa insieme al ...