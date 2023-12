Netflix annuncia una nuova serie anime di One Piece dallo studio di Attack on Titan

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) –hato che il manga Onericeverà unaadattamento, iniziando dalla famosa saga di East Blue. La, intitolata The One, sarà prodotta dal rinomato WIT, noto per il loro lavoro sudi successo come Spy x Family eon(Stagione 1-3). Attualmente in fase di produzione, The Oneverrà trasmesso in esclusiva mondiale su, rappresentando una collaborazione significativa con il comitato di produzione, composto da rappresentanti di Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co. In una dichiarazione congiunta, il comitato ha espresso l’impegno per questo ...