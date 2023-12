NBA | risultati della notte 17 dicembre | Keegan Murray da record | 11 triple di fila! Jazz di Fontecchio sconfitti | bene Bucks e Mavericks

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)intensissima in NBA, con 10 partite che hanno incollato alle sedie delle arene oppure davanti alla tv una certa fetta di USA. In campo numerose franchigie che, ad oggi, rappresentano il massimo possibile: andiamo a scoprire com’è andata. Per i Milwaukee(18-7), come da facili previsioni, vittoria sui Detroit Pistons (2-24), il cui anno appare ormai a destino segnato. 146-114 il finale con 33 i Damian Lillard, 31 e 12 rimbalzi dalla panchina di Bobby Portis e 22 di Giannis Antetokounmpo da una parte, 25 di Cade Cunningham e 24 di Bojan Bogdanovic dall’altra. Anche i Philadelphia 76ers (18-7) non sono a meno, con l’82-135 nei confronti degli Charlotte Hornets (7-17) cui contribuisce una versione da 42 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid. Per i padroni di casa giornata nera al tiro e 14 di Brandon Miller. 127-119: questo il punteggio con il ...