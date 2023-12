NBA | Morant sta per tornare | “Ho vissuto momenti terribili”

Leggi su notizie

(Di domenica 17 dicembre 2023) La star dei Grizzlies era stato sospeso per 25 partite per un video postato sui social in cui aveva mostrato una pistola. Tra poco si rivedrà in campo: “Molte persone mi hanno aiutato in questo periodo” Sta pera giocare. Jaha parlato ai media, l’ha fatto dopo tanto tempo, confidando quelle che sono le sensazioni personali dopo il percorso riabilitativo che ha concluso. È stato sospeso per 25 partite, la punizione però è quasi finita, tra poco la star dei Memphis Grizzlies tornerà a disposizione. Non gioca dai playoff della scorsa stagione. Jadopo diverso tempo ha parlato della sua sospensione e di come ha affrontato il processo riabilitativo imposto dalla NBA (Ansa Foto) – Notizie.comStando alle sue parole,ha capito di aver intrapreso una strada sbagliata. Si è detto pronto a riprendere ...