Naufragio al largo della Libia | almeno 61 migranti dispersi Oim | “Pensiamo siano morti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Difficilmente sono sopravvissuti i 61che sono consideratidopo ildi un gommone su cui viaggiavano in totale 86 persone. È tutto avvenuto al, da dove l’imbarcazione era partita, da Zuara. È quanto scrive Flavio di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X. “Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest’anno – scrive ancora Di Giacomo – un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare”. La notizia è stata confermata alla France press dall’ufficio dell’Oim in. “Si presumea causa delle forti onde” che hanno sommerso la loro imbarcazione “partita da ...