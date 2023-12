Natale e Quale Show Telethon 2023 | lo speciale su Rai 1 con Carlo Conti

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023): cast, concorrenti, cantanti, giudici, anticipazioni, canzoni, vincitore, imitazioni,, streaming, Rai 1è il programma in onda questa sera, 17 dicembre, condotto dasu Rai 1 e legato alla raccolta di beneficienza per. Appuntamento in diretta dalle 20.35 per una puntatadedicata a, la Fondazione per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a. In tutto 12 ...