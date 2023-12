(Di domenica 17 dicembre 2023) Quasi un italiano su cinque (18%) attende l’ultima settimana per acquistare idicon lachea 189in aumento del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che traccia il primo bilancio dello shopping di2023 con gran parte dei pacchi che si trovano già sotto l’albero. “Tra i luoghi di acquisto i negozi battono internet, mentre al terzo posto si piazzano i mercatini – sottolinea la Coldiretti – che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e rappresentano una grande tentazione per acquisti last minute. Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovaread “originalità garantita” al giusto prezzo. Quest’anno saranno, infatti, ben 28 milioni ...

L’ansia da terrorismo Cresce in Europa dopo l’ultimo attacco a Parigi , che ha causato un morto (un turista tedesco) e due feriti. In particolare ... (feedpress.me)

NATALE: ULTIMA SETTIMANA DI REGALI, SPESA CRESCE A 189 EURO, +6%

ROMA - Quasi un italiano su cinque (18%) attende l'ultima settimana per acquistare i regali dicon la spesa chea 189 euro a testa in aumento del 6% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' che traccia il primo bilancio dello shopping di2023 ...

Prezzi di Natale 2023 alle stelle: ecco come fare a risparmiare su regali e cenone

Natale 2023: Un Costo Record per le Famiglie Italiane Il Natale 2023 si preannuncia come un periodo economicamente gravoso per le famiglie italiane. Secondo il Codacons, l'organizzazione per la tutela ...

Natale, cresce la spesa per i regali:189 euro a testa (+6%)

Quasi un italiano su cinque (18%) attende l’ultima settimana per acquistare i regali di Natale con la spesa che cresce a 189 euro a testa in aumento del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge ...