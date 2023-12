Napoli | sfida all’Atletico per un centrocampista

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dalla Spagna, il Mundo Deportivo fa sapere che il club di De Laurentiis è sulle tracce di un giocatore in forza al Feyenoord Ilvuole rinforzare il centrocampo a gennaio quando Anguissa, come Osimhen, partirà per la Coppa d’Africa. La società di Aurelio De Laurentiis è sulle tracce di Mats Wieffer, 24 anni, olandese in forza al Feyenoord, un mediano classico che gioca davanti alla difesa e che la Lazio di Sarri ha recentemente affrontato in Champions. Il Mundo Deportivo ricorda che il giocatore piace molto ancheMadrid, a cui Wieffer, nazionale olandese, quest’anno ha segnato un gol proprio durante la fase a gironi, ma l’indiscrezione dell’interesse delè, si legge, “una brutta notizia per l’Atletico, che vede minacciato il suo interesse per Wieffer”. Mats Wieffer (Borne, 16 novembre 1999) è ...