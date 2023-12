Napoli | Mazzarri svela un retroscena su Kvaratskhelia | “Gli ho parlato a lungo”

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo la vittoria delcontro il Cagliari,in conferenza stampa ha condiviso dettagli sul suo lavoro con. Il tecnico delWalterhato un interessantesu Khvichadopo la vittoria per 2-1 sul Cagliari, match in cui il georgiano è tornato al gol. L’allenatore ha spiegato di avercon l’esterno offensivo nel pomeriggio pre-partita. “Se c’è stato un cambio di allenatore è anche perché c’era qualche problema. Bisogna starci dietro a questi ragazzi. L’anno scorso Kvara si è consacrato ed è normale che tutti gli occhi sono su di lui. Quindi se non gli riescono le solite giocate ci sta che abbia il peso addosso” ha dichiarato ...

Dopo la vittoria per 2-1 del Napoli in casa contro il Cagliari, Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: MISSIONE CO... (calciomercato)

Napoli - Cagliari, Kvaratskhelia "maltrattato" e Marcenaro nel mirino dei tifosi: "Mourinho aveva ragione"

Una vittoria fondamentale per il. La squadra di Walterriesce a superare a fatica il Cagliari dopo un secondo tempo in cui in tre minuti sono arrivati tre gol, due per gli azzurri con Osimhen prima e Kvaratskhelia poi ...

Mazzarri: "Ci voleva questa nuova vittoria in casa"

Il tecnico del Napoli si dice contento delle marcature dei due fuoriclasse d'attacco: "Così superano la pressione che stavano sentendo" ...

Voci dal Forum: Con un poco di sforzo

La condizione fisica è certamente migliorata, ma ancora non ci siamo. A dire il vero, però, il Napoli aveva qualche difficolta già dall'anno scorso Contro il Cagliari si è vinto, ma quanta fatica. Gia ...