Napoli | che gesto di Kvara | Osimhen e Anguissa coi bimbi in campo – FOTO

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prima di-Cagliari,tskhelia,regalano le loro giacche aiininfreddoliti. Non solo la vittoria sul Cagliari, ilha regalato anche un momento di grande umanità prima del calcio d’inizio al Maradona. I giocatori azzurritskhelia,, accompagnati come sempre dai giovanissimi raccattapalle, si sono resi protagonisti di un bellissimodi fair play. Consapevoli del freddo pungente allo stadio, i tre campioni hanno infatti deciso di sfilarsi la propria giacca per coprire e riscaldare i bambini durante l’inno della Serie A. Un semplice ma significativodi attenzione nei confronti dei piccoli tifosi, ...