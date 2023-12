Napoli-Cagliari | il commento di Ziliani sulla gara

Napoli – Cagliari si è conclusa con il risultato di due ad uno in favore dei partenopei, portandosi comunque dietro qualche polemica. Dopo ben 3 ... (spazionapoli)

Il Napoli è tornato alla vittoria casalinga in campionato, un successo arrivato 3 mesi dopo l’ultimo al Diego Armando Maradona. Una gara dura, ... (spazionapoli)

Il giornalista Paolo Ziliani su X, dopo la gara tra Napoli e Cagliari vinta dagli azzurri per 2-1, ha rilasciato le seguenti ... (terzotemponapoli)

Contro il Cagliari il Napoli è ritornato alla vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona . La seconda rete, in particolare, ha visto Victor ... (dailynews24)

Il Napoli anche col Cagliari non ha entusiasmato (Gazzetta)

Il Napoli anche col Cagliari non ha entusiasmato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nel commento alla vittoria sui sardi per 2-1. Adesso non è ... (ilnapolista)