Napoli | bocciati i difensori dai quotidiani | troppi difetti – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023)-Cagliari, non sembrano risolti i problemi in difesa: iattaccano il reparto rretrato degli uomini di mister Mazzarri Ildi Mazzarri ha conquistato una buona vittoria, in casa, contro il Cagliari. 2-1 il risultato finale, a decidere la gara le reti di Osimhen e Kvaratskhelia. Mentre il Cagliari ha provato ad agguantare il pareggio con Pavoletti, autore del gol dell’ex, ma ilè subito riuscito a ribadire la sua superiorità grazie alle giocate dei suoi calciatori più rappresentativi. Nonostante la vittoria però, sono state evidenti le lacune in fase difensiva. Complici gli infortuni di Mario Rui ed Olivera e le prestazioni poco soddisfacenti di Rrahmani, all’inizio della stagione designato come leader del reparto arretrato, la difesa non sta dando sicurezze. I...