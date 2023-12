Musica | Angelo Valori e Medit Voices in “A Merry Funk Christmas”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (askanews) –, mercoledì 20 dicembre all’Auditorium Parco dellacon “A”. Il repertorio del concerto, diretto da, presenta una rielaborazione originale per voci soliste, ensemble vocale e sezione ritmica delle più celebri melodie natalizie unite a famose hit internazionali del repertorio Soul/. Un concerto molto divertente e adatto al pubblico familiare, ideale per introdurre gli spettatori nel clima natalizio e festivo.è un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, ha sviluppato in ...