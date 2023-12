Muschio Selvaggio | Pietro Orlandi torna a parlare della scomparsa della sorella

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella nuova puntata di, il podcast di Fedez, ci sarà spazio perchedel caso Emanuela Il nuovo episodio di, disponibile online il 18 dicembre alle 12:00, presenta un confronto a cuore aperto con. Questa imperdibile puntata è suddivisa in due momenti: nel primo,condivide la sua storia di resilienza dopo la morteEmanuela, una vita dedicata alla ricercaverità, rivelando i dettagli su come la Chiesa e, fino ad ora lo Stato, non abbiano fatto abbastanza. Nel secondo momento (registrato il 13 dicembre), ...